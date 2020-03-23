Ordulu sürücülere hız cezası - Son Dakika
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Ordulu sürücülere hız cezası

6 saat önce

Ordu"da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 431 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza uygulandı.

Ordulu sürücülere hız cezası, System.String[]

Ordu"da geçen hafta yapılan trafik denetimlerinde 431 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza uygulandı.


16- 22 Mart tarihleri arasında yapılan trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 25 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 47 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 431 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 22 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 3 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.


Aynı denetimlerde 26 araç trafikte men edilirken 25 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

22 Mart, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:45 Kaynak: İHA

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