Ordulu sürücülere kırmızı ışık cezası - Son Dakika

Ordu'da 6-12 Ocak tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde sürücülere en çok kırmızı ışık ihlalinden ceza yazıldı.



Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 15 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 110 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 616 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 57 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 52 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 4 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza uygulandı.



Denetimlerde ayrıca 33 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 59 araç trafikten men edildi. - ORDU