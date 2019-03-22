Ordulu Tüpçüler 'Tatil' İstiyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araya gelen tüpçüler, pazar günlerinin tatil olması talebinde bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir araya gelen tüpçüler, pazar günlerinin tatil olması talebinde bulundu.



İlçe genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 20 tüp çalışanı, pazar günleri tatil yapmak istiyor. Çeşitli tüp işletme firmalarına bağlı personeller Tüpçüler Grup Başkanı Erdal Kargoğlu ile tatil talebinde bulunmak için bir araya geldi.



Çalışan tüpçülerin pazar günlerinin tatil olmasını istediğini söyleyen Kargoğlu, "Burada bulunmamızın nedeni Ünye'de ne kadar tüpçü arkadaşlarımız varsa her birinin pazar günleri izin ve tatillerini yapmalarını istiyoruz. 20 kişilik tüp işlerinde çalışan personel arkadaşlarımız var. Burada evine ekmek getiren arkadaşlarımız bir gün aileleriyle vakit geçirsin istiyoruz. Herkesin tatil yapmaya hakkı vardır diye düşünüyoruz. Şu an iş verenlerin daha görüş ve düşüncelerini almadık ancak onlarında bu konuda sıcak bakacağını söylemek istiyoruz" dedi.



İş verenlerin bu konuda ise henüz bir cevap vermediği belirtilirken, tatil günlerinin önümüzdeki zamanlarda netleşeceği öğrenildi. - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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