Ordulu ünlü bal üreticisi arılarla adeta dans ediyor - Son Dakika

Ordulu ünlü bal üreticisi arılarla adeta dans ediyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan Abdülkadir Yirmibeşoğlu, arılarla adeta dans ediyor.

İstanbul'da 25 yıl çalıştıktan sonra ailesiyle Fatsa ilçesine dönen 45 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, anne ve babasının da desteğiyle birkaç kovan alarak bal üretimine başladı. Evinin bahçesinde organik kestane bal üretimi gerçekleştiren ve bugün 700 kovana sahip olan Yirmibeşoğlu, her sezon 2-2,5 ton bal hasadı gerçekleştiriyor.

Sosyal medyadan bal satışı da gerçekleştiren Yirmibeşoğlu, bal üretimine başladığı bu süre içerisinde arılarla iyi bir dostluk oluşturdu. Arıların dilinden anlayan ve onlarla iyi bir bağ kuran Yirmibeşoğlu, onlarla adeta dans ediyor. Herhangi bir koruyucu elbise kullanmadan günlük kıyafetiyle petekleri kontrol eden balcı Abdülkadir Yirmibeşoğlu, yüzlerce arının bulunduğu peteği eline alarak arılara meydan okudu. Yirmibeşoğlu, "Varsa böyle arılarla oynayan gelsin. Ben arılara fısıldayan, onlarla dans eden adamım" dedi.