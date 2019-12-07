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Ordulular Ceren için yürüdü

6 saat önce

Ordu'da yüzlerce kişilik grup, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in son geçtiği sokaklardan evine yürüdü.

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Ordu'da yüzlerce kişilik grup, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in son geçtiği sokaklardan evine yürüdü.


Geçtiğimiz günlerde dans kursundan çıktıktan sonra evine giden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren Özdemir, evine gireceği esnada bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından katil zanlısı Özgür Arduç (35) polis ekiplerince yakanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


6 Aralık tarihinde doğum günü olan ve yeni yaşına mezarda giren Ceren Özdemir için yüzlerce kişilik grup bir araya gelerek, Ceren'in son yürüdüğü sokaktan evine kadar ilerledi. Çeşitli sloganlar da atan grup, Zaferi Milli Mahallesi'nde yaşayan Ceren'in ailesini de ziyaret ederek taziyede bulundu. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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