Ordulular, elazığ için seferber oldu - Son Dakika

Ordulular, Elazığ için seferber oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım göndermek için tüm birimlerini seferber etti.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak Ordululardan çok acil olarak battaniye ve kışlık kıyafet desteğinde bulunmalarını istedi. Destek kampanyası nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışanları da 'acil' olarak göreve çağrıldı. Güler'in sosyal medya üzerinden yaptığı çağrının ardından Ordulular, seferber oldu. Vatandaşlar, insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3 bin adet battaniye, 4 bin adet uyku seti ve 3 bin adet çocuk bezi toplandı. Kampanyaya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu da (KYK) katkıda bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yardım malzemelerini taşıyan 1 TIR, deprem bölgesinde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için 1 mobil mutfak TIR ve kıyafet malzemelerinden oluşan 1 TIR olmak üzere toplam 3 TIR'ı bölgeye gönderdi.

Büyükşehir belediyesi ayrıca gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 arama- kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.