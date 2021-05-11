Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti

11.05.2021 03:26
Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti, System.String[]

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırı esnasında ibadet halinde bulunan Filistinli vatandaşların ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan olaylara, Ordu'dan büyük tepki gösterildi.

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırı esnasında ibadet halinde bulunan Filistinli vatandaşların ölümü ve yaralanması ile sonuçlanan olaylara, Ordu'dan büyük tepki gösterildi.

Fatsa Hükümet Konağı önünde Fatsa Off-Road Spor Kulübü, Fatsa 16. Nolu Sanayi-Kurtuluş hattı, Fatsa ve Ünye Şehit ve Gaziler Derneği ile DASKUT Fatsa temsilciliğinin organizesinde ilk olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. Sonrasında araçlarla Fatsa ilçesinde konvoy yapıldı. Çok sayıda katılımın olduğu organizasyonda İsrail aleyhine sloganlar atıldı. - ORDU

Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti
Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti
Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti
Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti
Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti

Saldırı, İsrail, Aksa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Ekranlarda büyük yıkım! 3 dizi art arda final yapıyor Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:59 Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti
17:53 Hayvana şiddet bitmek bilmiyor: Kedinin gözlerini oyup yol kenarına attılar!
17:41 "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor
17:36 AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!
17:29 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
17:26 Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
16:50 AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
16:46 Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak
16:24 UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak
16:06 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın çocuğunun bakıcısı suskunluğunu bozdu: Babasına 'dede' dedirtiyordu         
01:12
Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi Futbol dünyası Filistin için tek yürek oldu! Yıldız futbolcular paylaşımlarıyla İsrail'e tepki gösterdi         
00:54
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs saldırılarına tepki: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici         
23:47
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar ABD ve İngiltere'den benzer Mescid-i Aksa açıklaması! İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar         
22:27
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
"Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi         
12:16
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 04:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordulular İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement