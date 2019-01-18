Orduluların İstanbul'da 152 Derneği Var

Türkiye'nin en fazla göç alan şehri olan İstanbul'da Sivaslılardan sonra en fazla nüfusa sahip Orduluların halen faaliyette olan 152 adet hemşehri derneği bulunduğu açıklandı.

Türkiye'nin en fazla göç alan şehri olan İstanbul'da Sivaslılardan sonra en fazla nüfusa sahip Orduluların halen faaliyette olan 152 adet hemşehri derneği bulunduğu açıklandı.



Karadeniz'de yıllardır söylenegelen "Karadenizli Karadeniz'de doğar ama Karadeniz'de doymaz" sözü göç rakamlarıyla bir kez daha kendini gösterirken, Sivaslılardan sonra en fazla nüfusa sahip Ordulular, hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmada bulunmak, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak gibi çeşitli amaçlarla çok sayıda dernek kurdu. Belirlemelere göre, İstanbul'da Ordu ili ile ilgili 152 derneğin halen faal olarak bulunduğu belirtildi. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Şahin, belirlemelere göre en fazla Ordulunun Esenyurt'ta yaşadığını, en fazla derneğin Bağcılar ilçesinde bulunduğunu belirtti.



En fazla Ordulu Esenyurt'ta yaşıyor



Prof. Dr. Cemalettin Şahin, "Günümüz verilerine göre Orduluların İstanbul'da en fazla yerleştiği ilçe Esenyurt'tur. İstanbul'daki Ordu doğumlu nüfusun yüzde 8.5'i Esenyurt'ta bulunur. İlçedeki Ordu doğumlu nüfus miktarı 25 bini aşmıştır. Bu sayı Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçe nüfusundan fazladır. Ayrıca ilçe merkezleri nüfusuyla mukayese yapılırsa Esenyurt'taki Ordulu sayısı, Altınordu, Ünye ve Fatsa hariç geriye kalan 16 ilçe merkezinin her birinden fazladır" dedi.



Esenyurt'tan sonra en fazla Ordulunun bulunduğu ilçenin Bağcılar olduğunu belirten Şahin, "İstanbul'daki Ordu doğumlu nüfusun yüzde 7'si bu ilçede bulunur. Bunu yüzde 6 ile Ümraniye, yüzde 6 ile Sancaktepe, yüzde 5 ile Pendik, yüzde 5 ile Sultanbeyli, yüzde 4 ile Küçükçekmece ve yüzde 4 ile Kağıthane ilçeleri takip eder. Adı geçen ilçeler Ordu'dan göç edenlerin İstanbul'da yerleştiği başlıca yerler olmuştur. Bu veriler İstanbul'a olan göçlerin merkezi kesimlerde değil, çoğunlukla 1980'lerden sonra gelişen semtlerde geliştiğini gösterir" bilgisini verdi.



152 Ordulu derneği var



İstanbul'da farklı semtlerde bulunan Ordu ili ve ilçelerine ait çeşitli sivil toplum teşkilatları kurulduğunu da ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmada bulunmak, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmak gibi çeşitli amaçlarla İstanbul'da Ordu ile alakalı çok sayıda STK kurulmuştur. Mesudiye 48 dernek ile İstanbul'da en fazla sivil toplum örgütüne daha doğru bir ifadeyle hemşehri derneğine sahip olan ilçedir. Aybastı 14, Akkuş 12, Gölköy ve Perşembe 11'er, Ulubey, Kabataş ve Ünye 10'ar, Fatsa 8, İkizce 5, Gürgentepe 4, Kumru, Kabadüz, Çamaş 2'şer, Gülyalı, Çatalpınar ve Çaybaşı ilçesine ait 1'er dernek tespit edilmiştir."



En fazla dernek Bağcılar'da



Nüfus miktarına bakıldığında İstanbul'da Ordu ile ilgili derneklerin en fazla olduğu yerin 22 adet ile Bağcılar olduğunu vurgulayan Şahin, "Ümraniye 16, Esenyurt 15, Kağıthane 14, Şişli 12, Sancaktepe 11, ve Beykoz 10 dernek ile dikkati çeken ilçelerdir. Ayrıca Esenler ve Pendik'te 9'ar adet, Üsküdar'da 8, Ataşehir'de 7, Küçükçekmece'de 6, Sultanbeyli, Kartal, Sultangazi, Bakırköy, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de 5'er adet hemşehri derneği vardır" dedi. - ORDU

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