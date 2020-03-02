"Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar' - Son Dakika

"Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar"

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İdlib'de Mehmetçiğimize yapılan hain saldırının yürekleri yaktığını belirterek, "Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar" dedi.

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İdlib'de Mehmetçiğimize yapılan hain saldırının yürekleri yaktığını belirterek, "Ordumuzun gücünü sınayanlar neler yaptığımızı görüyorlar" dedi.


Açıklamasında, mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde 36 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi haberi yürekleri yaktığını belirten Başkan Akağaç, " Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısında 36 askerimiz şehit olduğu ve 32 askerimiz de yaralandığı haberi yüreklerimizi yakmıştır. Saldırının yapıldığı zamanlama manidardır. Bizler için kutsal bir gecede saldırı yapılması Suriye rejiminin gerçek yüzünü bütün insanlığa bir kez daha göstermiştir. Kendi halkına karşı acımazsızca davranan ve katleden rejim unsurlarından masum halkı korumak için Suriye'de bulunan Mehmetçiğimize yaptığı hain saldırıyı asla kabul edemeyiz. Türk ordusu son bir kaç gündür yaptığı nokta atışlarıyla 2 binden fazla rejim askerini öldürmüş ve sayısız hedefi yok etmiştir. Şu iyi bilinmeli ki Türk milleti ve ordusu her zaman masumların, mazlumların yanında olmuştur. Şanlı tarihimizde ordumuzun ve milletimizin her türlü saldırıların üstesinden geldiği yazılıdır.


Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kahraman gazilerimize acil şifa ve milletimize sabır diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Suriye, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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