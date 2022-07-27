Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: "Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size" - Son Dakika
Üye Girişi

Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: "Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size"

27.07.2022 17:52

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü’nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, “Müslüman değil misiniz siz” diye tepki gösterdi. Bir jandarma, “Basın özgürlüğü şu anda yok. Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size” diyerek vatandaşın görüntü almasını engelledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Köyü'nde tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesine tepki gösteren köylülere jandarma müdahale etti. Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, "Müslüman değil misiniz siz" diye tepki gösterdi. Bir jandarma, "Basın özgürlüğü şu anda yok. Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size" diyerek vatandaşın görüntü almasını engelledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı 80 haneli Sefaköy Köyü'nün tek su kaynağının bir alabalık tesisine verilmesi köylüler tarafından bugün protesto edildi. Protesto için bir araya gelen köylülere jandarmalar müdahale etti. Birçok kişi gözaltına alındı.

Jandarmanın müdahalesine maruz kalan bir yurttaş, "Müslüman değil misiniz siz" diye tepki gösterdi. Bir jandarma uzman onbaşı ile müdahaleyi cep telefonuna kaydetmeye çalışan vatandaş arasında şu diyaloglar yaşandı:

Jandarma: "Zor kullanacağım video çekmeyin."

Vatandaş: "Basın özgürlüğü var mı?"

Jandarma: "Basın özgürlüğü var, şu anda yok."

Vatandaş: "Nasıl yok, bununla ilgili kanun nedir?"

Jandarma: "Videoya çekmeyin, kanunu aşağıda gösteririz size."

YORUMLAR
500
Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı Ordu'da 'kaynak suyu' gerginliği: 11 gözaltı Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu
Kaynak: ANKA

Jandarma, Fatsa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: 'Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
16:24 Galatasaray'ın kiralamak istediği Morutan'ı İtalya Serie B ekibi Pisa renklerine bağlayabilir
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 17:52:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fatsa'da Köylülerin Su Protestosuna Müdahale Eden Jandarma: "Basın Özgürlüğü Şu Anda Yok. Videoya Çekmeyin, Kanunu Aşağıda Gösteririz Size" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement