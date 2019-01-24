Orduspor Puan Silme Cezalarına Abone Oldu

Türk futbolunun köklü kulüplerinden ve 50 yıllık bir maziye sahip olan, 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'den düştükten sonra 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig'e kadar gerileyen Orduspor, puan silme cezalarından kurtulamıyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden ve 50 yıllık bir maziye sahip olan, 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'den düştükten sonra 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lig'e kadar gerileyen Orduspor, puan silme cezalarından kurtulamıyor. Mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası daha geldi.



Türkiye'nin köklü kulüpleri arasında yer alan ve bünyesinden yetiştirdiği birçok önemli ismi Türk futboluna kazandıran Orduspor, 26 yıl aradan sonra 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı. Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen Orduspor, 2012-2013 sezonunda ise Süper Lig'e veda etti. O günden bu yana yaşanan ekonomik sıkıntının ardından bir türlü toparlanamayan ve her yıl bir lig düşen mor-beyazlı kulüp, amatör kümeye kadar geriledi.



Amatör Lig'e düşünce tüm futbolcularını kaybeden ve toplama bir takım kuran Orduspor, 2018-2019 sezonunda Ordu Amatör Lig B Grubu'nda oynadığı 12 maçtan 11 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 33 puanla lider durumda bulunuyordu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyen mor-beyazlı kulübe 6 puan silme cezası verdi. Aynı zamanda 2019-2020 sezonunun her iki döneminde de transfer yasağı getirdi. Bu durumda Orduspor'un puanı 33'ten 27'ye düşürüldü. Mor-beyazlı kulüp Fatsa Dolunayspor'un arkasından ikinci sıraya geriledi.



Orduspor'un 2015 yılında 3, 2016 yılında 9, 2017 yılında da 12 puanı silinmişti. - ORDU

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