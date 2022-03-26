Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı - Son Dakika
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Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı

26.03.2022 15:57
Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı

Ukrayna'da gönüllü olarak orduya katılan ünlü şarkıcı Andriy Khlyvnyuk, Rusya'nın saldırılarında yaralandı.

Ukrayna'da gönüllü olarak orduya katılan ünlü şarkıcı Andriy Khlyvnyuk, Rusya'nın saldırılarında yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 31 gündür sürüyor. Saldırıların ilk gününden itibaren Ukrayna halkı, topraklarını Rus ordusuna karşı savunmak için gönüllü olarak orduya katılıyor. Savaşa katılan gönüllülerden biri olan BoomBox grubunun solisti Andriy Khlyvnyuk, Rus saldırıları sırasında yüzünden yaralandı. Yaralandıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Khlyvnyuk, "Rusya'daki dinleyicilerim, işte sizin savaştığınız Naziler" notunu düştü. - KİEV

Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı
Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orduya katılan Ukraynalı müzisyen, Rus saldırılarında yaralandı - Son Dakika


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