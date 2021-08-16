Üye Girişi
Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı - Son Dakika

Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı

16.08.2021 15:30
Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı, System.String[]

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulü yapıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulü yapıldı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki yatırımları inceleyen Kayhan, Orduzu ve çevre mahallelerdeki çocuk ve gençlerin faydalanacağı bir merkez oluşturdukların belirtti.

Kayhan, Orduzu Gençlik Merkezi ve Orduzu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahaları'nın geçici kabulünün yapıldığını hatırlatarak, "Gençlik merkezimizin içinde derslikler, kafeterya, hazırlık odası, görsel sanatlar odası, idari ofis odaları gibi gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olup gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat verecek nitelikte olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kayhan, Orduzu Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nın 500 kişi seyirci tribünü ve soyunma odaları ile bölge amatör kulüplere hizmet edeceğini aktardı.

Çocuk İzleme Merkezi, Malatya, Kayhan, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık 15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler 15:09 Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi 14:41 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi 14:32 İki çocuğun karıştığı trafik kazası felaketle sonuçlandı! 15 yaşındaki Bedirhan feci şekilde can verdi Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı

Son Dakika Haberleri
15:40 Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı
15:35 Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu
15:32 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu Fenerbahçe, Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor! İngiliz ekibi Watford talip oldu         
15:36
Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatile çıkan Hande Erçel, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
15:14
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu         
11:40
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orduzu Gençlik Merkezi ve sentetik futbol sahalarının geçici kabulü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement