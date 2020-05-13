Orduzu Pınarbaşı Göleti dalgıçlarca temizleniyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Orduzu Pınarbaşı Göletinde su altı temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde atılan çöplerden dolayı kirlilik oluştu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin zaman zaman bölgede yaptıkları tatbikatlar sırasında, dalgıçların göletin zeminin çok kirlendiğini tespit etmeleri üzerine temizlik kararı alındı.

Ekiplerin iki günlük çalışmasıyla göletten bir römork şişe, poşet, atık ve çöp malzemesi çıkarıldı.

Su altı temizlik çalışmaların, koronavirüs salgını nedeniyle park ve mesire alanlarıyla ilgili kısıtlamalar kalkıncaya kadar tamamlanması planlanıyor.

Her gün gölete giren 3 dalgıç, gün boyu gölette atık toplama çalışması yapıyor.