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ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ - Son Dakika

ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

21.11.2021 18:41
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

GÜRKAN: MALATYA'NIN 50 YILINA HİTAP EDEBİLECEK SPOR ALTYAPISI BU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLİYORGençlik ve Spor Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen protokol sonrasında Orduzu Bölgesinde 35 dönüm alan üzerine kurulan FİFA standartlarındaki sentetik çim...

GÜRKAN: MALATYA'NIN 50 YILINA HİTAP EDEBİLECEK SPOR ALTYAPISI BU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen protokol sonrasında Orduzu Bölgesinde 35 dönüm alan üzerine kurulan FİFA standartlarındaki sentetik çim saha gerçekleştirilen açılış programı ile Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Orduzu Bölgesinde yapmış olduğu hizmet ve yatırımlarla bölgenin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

Orduzu Mahallesinde gerçekleştirilen Sentetik Çim Saha açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Milli Eğitim İl Müdürü Battal Kanbay, TFF TASE Başkanı Fahrettin Eserdi, TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ile STK Temsilcileri, Amatör Spor Kulüp Başkanları, Mahalle muhtarları ile amatör sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, Mahallelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. Ekin, "Gençlerimizin hizmetine sunulan bu sahanın yapımında emeği bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sahamızın gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Böyle güzel bir tesisin Orduzu Bölgesine kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, "Belediyeler olarak gençlerimizi geleceğe hazırlarken gençlerimizin istifade edeceği alanları da hazırlıyoruz. İşte geleceğe hazırlamış olduğumuz mekanlardan bir tanesini daha bugün hizmete açıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük destekleri Gençlik ve Spor Bakanımızın gayretleriyle bütün gençlerimizin istifade edebileceği güzel bir mekan Orduzu'ya kazandırılmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşması öncesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik olarak yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili tanıtım videosu sunumu gerçekleştirildi.

Orduzu'nun Malatya'nın parlayan yıldızı olduğunu belirten Başkan Gürkan ise konuşmasında, "Malatya geneline baktığımız zaman 718 mahalle içerisinde en fazla yatırım alan mahalle Orduzu mahallesidir. Orduzu altyapısıyla, üstyapısıyla, çevre düzenlemeleriyle, gençlik spor merkezleriyle, yaşam merkezleriyle, yeni yerleşim alanlarıyla ve her şeyden önemlisi UNESCO tarafından da onaylanan insanlık medeniyetinin başladığı yer Orduzu'dur. Bundan dolayı Orduzu hem Malatya'nın parlayan yıldızı hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın parlayan yıldızı. Bu mahallemize hizmet etmekten büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Orduzu bu dönemde 2 milyarın üzerinde yatırım aldı. Çok önemli yatırımları Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bu bölgemizde hayata geçiriyoruz. 5 bin kişilik Spor Salonu, Gençlik Karşılama merkezi, Turgut Özal Parkı ve Mişmiş Parkı yeniden düzenleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız, İnderesi Parkına Gençlik Kampı yapılıyor. Malatya, tarihinin en fazla yatırımını bu dönemde almaktadır. Malatya'nın 50 yılına hitap edebilecek sportif altyapısını bu dönemde gerçekleştirmiş oluyor. Bir toplumun sağlıklı olmasını istiyorsak onlara iyi bir eğitim vereceğiz. Gençliğimizi de sportif alanlara yönelteceğiz. Gençlerimizin sağlıklı olmaları için her türlü sportif imkanı gençlerimize sunacağız. Yerel yönetimler olarak Bakanlıklarımızla, Valiliğimizle uyum içerisinde Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında çalışmaktayız. Bu spor tesisinin başta Orduzulu gençlerimize ve bu tesisten faydalanacak olan herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ülkemizin geleceği gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, "Gençlerimize yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Gençliğe yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman üzerinde durduğu gençlerin fiziksel olarak sağlıklı olarak yetişmesi bizler içinde en önemli hedeflerden biridir. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığımız Yerel Yönetimlerimizle birlikte çok önemli yatırımlara imza atıyor. Amatör Spor Kulüplerimizin desteklenmesi ve gençlerimize spor yapacakları alanları, salonları sağlamalıyız. Bugün Malatya'nın dört bir tarafında çok güzel yatırımlar devam etmekte. Bugün Orduzu'da semt sahasının açılışını yapıyoruz. Bu sahamızın Orduzu mahallesi gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve bu yatırımın burada gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen açılış töreni sırasında ayrıca MHP İl Başkanı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü, ASKF Başkanı, TFF Bölge Müdürü, TFF TASE Başkanı ile Orduzu Spor Kulüp Başkanı da birer selamlama konuşması yaparak bu hizmetin yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Yapılan Konuşmaların ardından Orduzu Spor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hizmet ve katkılarından dolayı bir buket takdim etti.

Başkan Gürkan'dan Amatör Spor Kulüplerine 300 bin Liralık destek

Öte yandan Orduzu Sentetik Çim Saha açılışı sırasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Amatör Spor Kulüplerine 300 bin liralık malzeme yardımında bulundu.

Sentetik Çim Sahadaki ilk maç şöhretler karmasından

Açılış sonrasında Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başlama vuruşu ile başlayan şöhretler karması maçı oynandı.

ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ
ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ

Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Malatya, Orduzu, Toplum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ORDUZU SENTETİK ÇİM SAHASI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE GİRDİ - Son Dakika
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