Orduzu Spor Kompleksi'nin 2022 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Orduzu Spor Kompleksininn ağustos 2022'de tamamlanmasının öngörüldüğünün bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili projelerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orduzu bölgesinde içerisinde çok amaçlı spor salonu, jimnastik salonu ve konaklama merkezinin yer aldığı tesisinin inşasını Ağustos 2022'de tamamlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye olarak altyapı, üstyapı gibi hizmetlerin yanında sosyal, kültürel ve sportif hizmetler için yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Orduzu bölgesine çeşitli tesitler yaptıklarını ve 3 adet sentetik çim sahanın tamamlandığını aktaran Gürkan, "Yine Orduzu bölgemize 5 bin kişilik kapalı spor salonu, gençlik karşılama merkezi, jimnastik salonu, çevre düzenlemesi, regresyon alanları, basket sahaları, futbol sahaları, otoparkları ve peyzajıyla birlikte 130 dönümlük bir alan içerisinde Malatya'ya ve Battalgazi'ye yakışır güzel tesisler zinciri olacak. Bu Malatya'daki gelecek 50 yılda ihtiyaç duyulacak spor ihtiyaçlarının giderilmesi demektir. Sadece buraya değil Melekbaba'ya, İnderesi'nde gençlik kampı ve çevre düzenlemeleri, parklarıyla ve diğer hizmetlerle birlikte Malatya bir tarihi milat yaşıyor." ifadelerini kullandı.