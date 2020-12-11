Orduzu ve Hanımınçiftliği imar planı uygulaması askı süreci başladı - Son Dakika

Malatya merkez ilçe Battalgazi'de Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı uygulama çalışmaları son aşamaya geldi.

Battalgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama bürosu tarafından askıya çıkarılan plan 11 Ocak 2021 tarihine kadar askıda kalacak.

Battalgazi'nin en büyük problemlerinin başında gelen Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallesindeki imar sorununu çözülmesi için son düzlüğe girildi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in seçim vaadi olan ve göreve başlar başlamaz ilk hamlelerinin başında gelen imar sorununun çözülmesi için önemli bir aşama daha aşıldı. Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu ve Hanımınçiftliği mahallelerini kapsayan 1600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı, Battalgazi Belediye Meclisi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararlarla kabul edildi. Hazırlanan imar planı 11 Aralık 2020 ile 11 Ocak 2021 tarihleri arasında askıda kalacak. Vatandaşlarımızın tapu bilgileri ile birlikte Battalgazi Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama bürosundan arsaları hakkında bilgiler alabilecekler. Plan ile ilgili oluşan sıkıntılar için vatandaşların Battalgazi Belediyesi'nin ilgili birimine başvuruda bulunabilecekler.

Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündem maddeleri arasında yer alan Battalgazi İlçesi Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi 128 ada 15 nolu parselin 7.0723 Ha kısmının Güneş Enerji Santrali kurulması amaçlı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu da, görüşülerek oylamayla kabul edildi. - MALATYA