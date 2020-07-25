Oregon'da mahkeme, protestocuların federal güvenlik güçlerince gözaltına alınmasını yerinde buldu - Son Dakika

ABD'de polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Oregon eyaletinde mahkeme, protestocuların federal güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının durdurulmasına ilişkin talebi reddetti.

Oregon Eyalet Mahkemesi Hakimi Michael Mosman, Oregon Başsavcısı Ellen Rosenblum'un, federal hükümete karşı "protestocuları kanunsuzca gözaltına aldığı" suçlamasıyla geçen hafta açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Protestocular adına dava açılması için yeterli kanıt olmadığına işaret edilen kararda, federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almasının sonlandırılmasına ilişkin talebin reddedildiği belirtildi.

Rosenblum, karar üzerine yaptığı açıklamada, "Hakim Mosman'a saygı duyduğumu belirterek şunu sormak isterim: Eğer Oregon'un, Oregonlulara saygısızca davranan federal güvenlik güçlerinin bu yasa dışı yürütmesini önleyecek kanıtı yoksa kimin olacak? Federal güvenlik güçlerinin mağdur ettiği bireyler, zararları için dava açabilir ancak daha genel olarak yasa dışı yürütmeyi engellemek için bir hakim bulamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Oregon'a bağlı Portland kentinde eyalet mahkemesinin söz konusu kararı protesto edildi.

Maskeli göstericiler, "Siyahilerin Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter), federaller evine dön" sloganları attı.

Protestocular, federal mahkeme binası çevresinde toplanarak binanın etrafındaki çitleri salladı ve binaya havai fişek attı. Bunun üzerine federal güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale etti.

Rosenblum, dava dilekçesinde, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki federal kolluk kuvveti Marshals Hizmeti, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ile Federal Koruma Hizmetinden görevlilerin Portland'da daha fazla kişiyi gözaltına almasını durdurmak için men kararı talebinde bulunmuştu.

1 haftada 28 gözaltı

Portland'da federal güvenlik güçleri bu hafta 28 kişiyi gözaltına aldı.

Federal güvenlik güçlerinin kente müdahalesine karşı çıkan 28 protestocu, polise saldırma, kundakçılık ve mülkiyete zarar verme gibi konularda suçlandı.

Çıkarıldıkları mahkemenin ardından serbest kalan protestocuların tümünün Portlandlı olduğu öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığından "güç kullanımı" soruşturması

ABD Adalet Bakanlığı Bağımsız Denetleme Kurumunun, federal güvenlik güçlerinin Portland ve başkent Washington DC'deki güç kullanımı konusunda soruşturma kararı aldığı bildirilmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi Amerikalı George Floyd için birçok kentte protestolar düzenlenmişti.

Ülke geneline yayılan protestoların kontrol altına alınması için ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bazı şehirlere federal güvenlik güçlerini göndermek zorunda kalmıştı.

Protestoların devam ettiği Portland kentinde, göstericilerle kentte bulunan federal güvenlik güçleri arasında gerginlik sürüyor.