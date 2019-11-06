Ören'e yeni yapılacak modern çarşı projesi mecliste tanıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Örenle ilgili yeni projesini geçtiğimiz ay ören esnafıyla paylaşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, bir ay gibi kısa bir sürede Ören'in yeni çarşısının ilk proje taslağını meclis görüşmelerinde yaptığı sinevizyonla tanıttı. Deveciler, Ören'in komple yenilenerek yeni bir vizyon kazanacağı söyledi.



Başkan Deveciler, yeni projeyi meclis üyelerine tanıttı. Ören'in bir vizyon kazanacağını anlatan Deveciler, "30 yıldır atıl durumda olan Ören Çarşımızı bu projemizle kaybettiği vizyona kavuşturarak, turizm açısından ivme kazandıracağız. Projeyi yakın zamanda Ören esnafıyla da paylaşarak çalışmalara başlayacağız. Projenin, gerek Ören esnafının, gerekse ziyarete gelen yerli yabancı misafirlerin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Biz yaptık siz yapmadınız dersek Burhaniye kaybeder. Başta, Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere diğer partiden temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar 'Her yatırım Burhaniye'nin geleceği için' dedikleri için bu birlikteliği sağlıyoruz ve projelerimizi beraber yapıyoruz.



Yaklaşık 6 bin m2 alan üzerinde uygulanacak yeni çarşı doğal yapıya zarar vermeden portatif çelik ve ahşap malzemelerden yapılan dükkanlardan oluşacak. Modern bir vizyona sahip olacak. Ören çarşısı ayrıca özel donatı alanları ile birlikte sanatsal alanlar ve eserlerle donatılacak" dedi. - BALIKESİR