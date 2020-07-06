Ören yerleri atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

Ören yerleri atlı jandarmaya emanet

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ören yerlerinde görev alan atlı jandarma timleri, plajdaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ören yerlerinde görev alan atlı jandarma timleri, plajdaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Atlı jandarma timlerine en çok çocuklar ilgi gösterdi.

Kemer'deki ören yerleri, yerli turistten büyük ilgi görüyor. İlçenin en önemli tarihi alanlarından olan denize kenarındaki Phaselis Antik Kenti, birçok yerli turistin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) 'Destan', 'Fırtına' ve 'Fora' adlı 3 at ile subay ve astsubaydan oluşan imi 2 binici ve at bakıcısı 1 er, Kemer'de göreve başladı. Atlı jandarma timi, özellikle Phaselis gibi doluluk oranı yüksek olan yerlerde denetimler ve kontroller yaptı.

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Kontroller sırasında vatandaşı sık sık sosyal mesafe kurallarında uyaran atlı jandarma timlerine en büyük ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Çocukların birçoğu ilk defa atları sevme imkanı buldu.

Ören yerini ziyaret edenlerden Orçun Güler, Antalya'dan ailesiyle birlikte geldiğini belirterek, "Çok kalabalık olmasına rağmen herkes sosyal mesafesini koruyor. Bu konuda jandarma da iş başında, bizleri uyarıyorlar. Güzel bir uygulama, çocuklar da seviyor. Daha çok çocukların ilgisini çekiyor. Tabii böyle olunca insanlar kurallara daha çok uyuyor" dedi.

Kemer'de oturan ve hafta sonunu Phaselis Antik Kenti'nin plajlarında geçiren Emrah Yılmaz, "20 senedir burada ikamet ediyorum. Atlı jandarmalarımız Çıralı'dan Olympos Kemer'e kadar hizmet veriyor. Bu da bize güven sağlıyor. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İdris Çağan ise, "25 yıldır Antalya Kemer'de yaşıyorum. Atlı birliklerimiz Olympos-Çıralı'dan Beldibi'ne kadar hizmet veriyor. Özellikle Covid-19 süreci boyunca sosyal mesafe konusunda halkımızı bilgilendirdiler. Hayırlısıyla da bu süreci kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ören yerleri atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

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