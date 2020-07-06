Ören yerleri atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ören yerlerinde görev alan atlı jandarma timleri, plajdaki vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Atlı jandarma timlerine en çok çocuklar ilgi gösterdi.
Kemer'deki ören yerleri, yerli turistten büyük ilgi görüyor. İlçenin en önemli tarihi alanlarından olan denize kenarındaki Phaselis Antik Kenti, birçok yerli turistin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) 'Destan', 'Fırtına' ve 'Fora' adlı 3 at ile subay ve astsubaydan oluşan imi 2 binici ve at bakıcısı 1 er, Kemer'de göreve başladı. Atlı jandarma timi, özellikle Phaselis gibi doluluk oranı yüksek olan yerlerde denetimler ve kontroller yaptı.
İdris Çağan ise, "25 yıldır Antalya Kemer'de yaşıyorum. Atlı birliklerimiz Olympos-Çıralı'dan Beldibi'ne kadar hizmet veriyor. Özellikle Covid-19 süreci boyunca sosyal mesafe konusunda halkımızı bilgilendirdiler. Hayırlısıyla da bu süreci kısa zamanda atlatacağız" ifadelerini kullandı.