ÖREN YERLERİNE AĞUSTOSTA ZİYARETÇİ AKINI - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ve Kaş ilçelerindeki ören yerleri ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelir açısından büyük bir sıçrama yaptı. Ağustosun ziyaretçi ve gelir rekortmeni yine Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti oldu. Patara Antik Kenti'ni, Demre'de bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi takip etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni, bu yılın ağustos ayında 104 bin 182 kişi ziyaret etti, karşılığında 2 milyon 567 bin 32 lira gelir sağlandı. Geçen yılın ağustos ayında Patara Antik Kenti'ni 84 bin 517 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 593 bin 90 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 8 ayında pandemi kısıtlamalarına rağmen Patara Antik Kenti'ni 289 bin 502 kişi ziyaret etti, karşılığında sağlanan gelir ise 6 milyon 956 bin 256 lira oldu. Bu ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelir tüm zamanların yıllık rekorunu aştı. Geçen yılın 8 ayında ise Patara Antik Kenti'ni 166 bin 376 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 2 milyon 933 bin 614 lira gelir sağlanmıştı.

Kaş'ta bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti orman yangını riskine karşı Antalya Valiliği kararıyla 1 Ağustos 2021 tarihinden başlayarak, 30 Eylül 2021 tarihine kadar ziyarete kapatıldı.

GEÇEN YILI İKİYE KATLADI

Demre'de bulunan dünyaca ünlü Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın ağustos ayında 49 bin 922 kişi ziyaret etti. Karşılığında 2 milyon 40 bin 486 lira gelir sağlandı. Geçen yılın ağustos ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 25 bin 208 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 651 bin 730 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 8 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 144 bin 76 kişi ziyaret ederken, karşılığında sağlanan gelir 5 milyon 589 bin 200 lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın 8 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 79 bin 503 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 2 milyon 169 bin 266 lira gelir sağlanmıştı.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni, bu yılın ağustos ayında 39 bin 863 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 217 bin 62 lira gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 20 bin 832 kişi, sağlanan gelir ise 447 bin 276 lira olmuştu. Myra Antik Kenti'ni bu yılın 8 ayında 117 bin 18 kişi ziyaret ederken, karşılığında 3 milyon 499 bin 509 lira gelir sağlandı. Geçen yılın 8 ayında Myra Antik Kenti'ni 43 bin 224 kişi ziyaret ederken, karşılığında 825 bin 444 lira gelir elde edilmişti.

Demre'de bulunan karada olup da karayolu ulaşımı bulunmayan Simena Antik Kenti'ni bu yılın ağustos ayında 9 bin 912 kişi ziyaret etti. Karşılığında 84 bin 87 lira gelir sağlandı. Bu yılın 8 ayında Simena Antik Kenti'ni 28 bin 712 kişi ziyaret etti, karşılığında 335 bin 266 lira gelir elde edildi. Demre'de bulunan batı Antalya'nın ücretle girilen tek müzesi olan Likya Uygarlıkları Müzesi'ni ağustos ayında 4 bin 485 kişi ziyaret etti, karşılığında 8 bin 325 lira gelir sağlandı. Bu yılın 8 ayında Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 14 bin 210 kişi ziyaret etti, karşılığında 29 bin 638 lira gelir elde edildi.

Ağustos ayında Demre'de bulunan ören yerlerini toplamda 104 bin 182 kişi ziyaret ederken, karşılığında 3 milyon 349 bin 960 lira gelir sağlandı. Bu yılın 8 ayında ise toplam 304 bin 16 kişi Demre'deki ören yerlerini ziyaret ederken, 9 milyon 453 bin 613 lira gelir sağlandı.

'BU TARİHİ YAŞATANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Özellikle Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti, Rus ve eski Rus Cumhuriyetleri'nden gelen turistlerin akınına uğradı. Demre'deki ören yerlerini ziyaret eden Rus Elena Troitskaya, Türkiye'ye ilk kez geldim. Mükemmel bir ülke. Bugün tarihi yerleri geziyoruz. Türkiye'nin her yeri tarih dolu. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi beni büyüledi. Bu tarihi yaşatanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'ye tekrar geleceğim dedi.

'TÜRKİYE VE TÜRKLER BİZİM İÇİN FARKLI'

Ukraynalı Oksana Kunitskaya da Çok kez Türkiye'ye geldim. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni, Myra Antik Kenti'ni ilk kez gezdim. Bu tarihi yerleri koruyanlara, bu günlere taşıyanlara çok teşekkür ediyorum. Tarihi yerler çok mükemmel korunmuş. Çok etkilendik. Türkiye ve Türkler bizim için farklı. Çok seviyoruz. Türkiye'ye gelmeye, tatil yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkler çok sıcakkanlı ve misafirperver insanlar diye konuştu.