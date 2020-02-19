Örencik imar planı onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Örencik imar planı onaylandı - Son Dakika

Örencik imar planı onaylandı

6 saat önce

Gölbaşı'nda Örencik 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.

Örencik imar planı onaylandı, System.String[]

Gölbaşı'nda Örencik 1/1000 ve 1/5000'lik imar planı onaylanarak kesinlik kazandı.


Daha önce mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine Gölbaşı Belediyesi tarafından yeniden hazırlanan 1/1000 ve 1/5000'lik Örencik imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte imar planı da kesinlik kazanmış oldu.


İptal edilen imar planının onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle uzun süredir sıkı temas içinde olduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un daha önce Örencik imar planını imzalamasıyla plan onaylanmıştı. Askı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Örencik imar planı kesinlik kazanmış oldu" dedi.


Planın kesinleşmesinin ardından bölgede büyük bir mağduriyetin de giderildiğini kaydeden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandıÇ


"1/1000 ve 1/5000'lik Örencik planının kesinlik kazanmasıyla birlikte mülk sahibi vatandaşların ve müteahhitlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış oldu. Konuyla bizzat ilgilenen Bakanımız Murat Kurum ve Bakanlık yetkililerine, planın onaylanması için gece gündüz demeden uğraş veren imar servisimize çok teşekkür ediyorum. Örencik imar planı hayırlı uğurlu olsun." - ANKARA

Murat Kurum, Örencik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:22:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Örencik imar planı onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]