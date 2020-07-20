Örenlice Barajı 13 bin 470 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapımı devam eden Örenlice Barajı'nın 13 bin 470 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük Sivas'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Barajın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktaran Yıldız, çalışmaları devam eden Örenlice Barajı'nın tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre olduğunu ve 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Örenlice Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 674 bin 961 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."