Örenlice Barajı 13 bin 470 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yapımı devam eden Örenlice Barajı'nın tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün yaptığı yatırımlar Sivas'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini, barajın tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre olduğunu ve 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Barajın diğer bileşenlerinin de tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 674 bin 961 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Baraj ulaşım ve malzeme taşıma yolu, derivasyon-dipsavak kondüvi, dolusavak, baraj gövde kazısı, batardo dolgusu, enjeksiyon imalatları tamamlandığını aktaran Yıldız, gövde dolgu imalatlarının da devam ettiğini belirtti.

Yıldız, gövde dolgu imalatının kalan kısmı, dipsavak ayar vana odası, enerji kırıcı havuz, elektromekanik teçhizat imalatları ve kret düzenleme işlerinin de tamamlanmasıyla baraj imalatının tamamlanacağını ifade etti.