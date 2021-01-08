Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak - Son Dakika

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

08.01.2021 15:41
Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak, System.String[]

DSİ tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaptırılan Örenlice sulama barajı ile 13 bin 470 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

DSİ tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesinde yaptırılan Örenlice sulama barajı ile 13 bin 470 dekar tarım arazisi suyla buluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Sivas'ta bir barajı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip Ulaş Örenlice Barajının gövde dolgusunun tamamlanarak su tutmaya başlandığını söyledi. Yıldız, "Su tutulma işlemlerine başlanılan Ulaş Örenlice Barajı'nda depolanacak olan su ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Ulaş Örenlice Barajının Sivas ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sulama inşaatı da tamamlanan iş kapsamında 2021 yılı sulama sezonunda 13 bin 470 dekar tarım arazisinin tamamının su ile buluşacak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre ve 5,11 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip. Örenlice Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte tamamlanan projenin bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 10 milyon 477 bin 983 TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Öte yandan yapılan açıklamada Sivas Ulaş Örenlice Göleti Sulaması İnşaatı yapım işinde 339 adet sanat yapısı, 10.226 metre ana boru, 43.306 metre şebeke, 5.934 metre drenaj olmak üzere toplamda 59.466 m CTP ve HDPE boruları döşendiği belirtildi. - SİVAS

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak
Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

Sivas, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak - Son Dakika Ekonomi


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