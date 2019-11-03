Son Dakika Haberleri: Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor
Son Dakika Güncel Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor

Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor

7 saat önce

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Melikşah tarafından 1188'de tarihi İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen Öresin Han, Anadolu'daki en eski Anadolu Selçuklu hanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Öresin Han görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor, System.String[]

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Melikşah tarafından 1188'de tarihi İpek Yolu üzerinde hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilen Öresin Han, Anadolu'daki en eski Anadolu Selçuklu hanlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Aksaray-Nevşehir kara yolunda, Aksaray'a 22 kilometre uzaklıktaki kervansaray, halk arasında "Tepesi Delik Han" olarak da biliniyor.

Mimari olarak Anadolu'da sadece iki örneği bulunduğu belirtilen Öresin Han, hükümdarlara misafirhane olarak ev sahipliği yapmasının yanı sıra döneminde borsa ve ticaret işlerinin görüşüldüğü bir merkez olma özelliği de taşıyor.

Anadolu Selçuklu mimarisine özgü motiflerin kullanıldığı, 552 metrekarelik bir alan üzerine dikdörtgen planlı yapılan handa, insan ve hayvanların barınacağı mekanlar, mutfak, depo, mescit, hamam gibi bağımsız bölümler de yer alıyor.

2010'da restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan hanı, yılda 100 binden fazla kişi ziyaret ediyor.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hanın yapılışının 2. Kılıçarslan'ın büyük oğlu, Aksaray ve Sivas Valisi Melikşah dönemine tarihlendiğini söyledi.

Doğan, Öresin Han'ın Aksaray ve Nevşehir turist hattında yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği kervansaraylardan biri olduğunu ifade etti.

"En görkemli kervansaraylar Aksaray'dadır"

İpek Yolu üzerinde, Anadolu Selçuklu döneminde yapılmış "en görkemli" kervansarayların Aksaray'da olduğunu belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bu kervansarayımız da görkemli ve zinde olan kervansaraylarımızdan (han) bir tanesi. 24 sütun üzerine inşa edilmiş, taş işçiliğinin nadide örneklerindendir. Geçmiş dönemde kervansaraylar ticari maksatlarla özellikle yolculuk esnasında konaklamada tercih edilen önemli yapılardır. Bu yapılar çok amaçlı faaliyet göstermişlerdir. Aksaray'ın kültürel zenginliği içerisinde kervansarayların yeri apayrıdır."

Doğan, 12. yüzyılda inşa edilen ve yapıldığı dönemde ticari ve yolculuk anlamında önemli bir işlevi olan kervansarayların bugün turizm amaçlı kullanıldığını anlattı.

Bölgeye gelen turistlerin ecdat yadigarı eserlere hayran kaldığını anlatan Doğan, "Bu kervansarayımız (Han) özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın restorasyon çalışmalarından sonra turizme açılmış durumda. Her yıl buraya gelen 100 binin üzerindeki yerli ve yabancı turist, Öresin Han'ı çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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