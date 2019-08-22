Son Dakika Haberleri: Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da
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Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da

1 saat önce

Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor.

Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor

Offenbach, Salzburg, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:30 
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