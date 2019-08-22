Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da
1 saat önce
Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor.
Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:30
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