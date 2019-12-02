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Orfeus ve Eurydice hikayesine farklı yorum: Offenbach'ın 'Orfeus Cehennemde' opereti Salzburg'da
6 saat önce
Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor
Yunan mitolojisinin kankan dansıyla buluştuğu Jacques Offenbach'ın ünlü opereti 'Orfeus Cehennemde' (Orphée aux enfers), Salzburg Festivali'nde sahneleniyor. Eserin yönetmenliğini Barrie Kosky üstlenirken ana karakterleri ise tenor Joel Prieto ve soprano Kathryn Lewek canlandırıyor.
Komedi türündeki operet, besteci Christoph Willibald Gluck'un 'Orfeus ve Eurydice' eserinin bir parodisi. Hiciv niteliği taşıyan bu versiyonda Orfeus, Apollon'un oğlu değil köylü bir keman öğretmenidir. Efsanedeki hikayenin aksine yeraltı tanrısı, karısı Eurydice'i kaçırdığı zaman ondan kurtulduğunu düşünerek mutlu olur.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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