Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı
6 saat önce
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası, 30 bine yakın hastanın nakil beklediği Türkiye'de organ bağışında halen Avrupa standartlarının gerisinde seyreden farkındalık durumunun yeniden irdelenmesi için fırsat sunuyor.
Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:28
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