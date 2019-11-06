Son Dakika Haberleri: Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı
Son Dakika Dünya Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı

Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı

6 saat önce

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Organ Bağışı: 100 aileden 27'si bağışçı, System.String[]

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası, 30 bine yakın hastanın nakil beklediği Türkiye'de organ bağışında halen Avrupa standartlarının gerisinde seyreden farkındalık durumunun yeniden irdelenmesi için fırsat sunuyor.


Uzmanlar ise, organ bağışı ve nakli konusunda hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının, özellikle de yoğun bakım servislerinde görev yapan personelin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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Organ Bağışı Haftası, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:28 
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