ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı

02.06.2022 11:03

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekmek için motosikletiyle çıktığı Türkiye turunda 37'nci şehir olan Şanlıurfa'ya ulaştı.

Umuda Yürüyüş Derneği Genel Başkanı Okan Keleşoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekmek için motosikletiyle çıktığı Türkiye turunda 37'nci şehir olan Şanlıurfa'ya ulaştı.

"Umudu Yaşatmak İçin Sür Projesi" kapsamında Ankara'dan çıktığı Türkiye turunun 24. gününde Şanlıurfa'ya ulaşan Keleşoğlu, proje kapsamında 61 şehre gitmeyi planlıyor.

Organ bağışını anlatabilmek için yanında "Zeynep" ismini verdiği pelüş ayısıyla Siverek ilçe merkezine gelen Keleşoğlu, projesi hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Yolculuğunun sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirten Okan Keleşoğlu, AA muhabirine, izlenimlerini anlattı.

Keleşoğlu, Ankara'da yola çıktığını hatırlatarak, "Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 400 kilometre yaparak 37. şehir Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine ulaştım." dedi.

Farkındalık oluşturuyor

Gittiği şehirlerde karşılaştığı kişilerin motosikletine hatıra yazısı yazdığını belirten Keleşoğlu, organ bağışı farkındalığına ilişkin valilikler ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde seminerler verdiğini söyledi.

Keleşoğlu, organ bağışının önemini "Zeynep" ismini verdiği pelüş ayısına nakil örneği üzerinden anlatmaya çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sembolik olarak Zeynep'e bir nakil süreci biçmiştik, 40 gün gibi bir zaman söylemiştik, 24 günü atlattık ve yine sembolik olarak söylüyorum organ nakli konusunda Zeynep kalp nakli bekliyor ve 16 günümüz var. Bunun önemini şöyle anlatmaya çalışıyoruz; Bir cana umut olabilmek için Zeynep'e kalp nakli bulmalıyız ki Zeynep hayatına devam edebilmeli. Şu an keyifli zaman yaşıyor mu, zorluklarımız var mı hatta bunu biraz daha Zeynep'e binaen hikayesini anlatırken zorluk çektiğini, yolculukları sırasında yorulduğunu, organ nakli bekleyen arkadaşların yaşadıkları sıkıntıları biraz daha anlatmaya çalışıyoruz."

Yolculuğu süresince çok duyarlı insanlarla karşılaştığını dile getiren Keleşoğlu, "24 gün geçti ve çok kişi bunun içerisine dahil oldu. Organ bağışıyla alakalı nerelere gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Sağlık Bakanlığının veya il sağlık müdürlüklerinin konferanslardaki yönlendirmesiyle o kişiler istedikleri yere yönlendiriliyor ve biz yolculuğumuza bu şekilde devam ediyoruz. Eğer Zeynep'e bir kalp nakli bulunursa bu yaşayan bir proje olup Zeynep, çok uzun yolculuklara devam eder." dedi.

Keleşoğlu, 8 yıldır sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü hatırlatarak, turunu kısa sürede tamamlamayı planladığını sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı
ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı
ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı
ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Organ bağışı farkındalığı için 37 şehri motosikletiyle dolaştı - Son Dakika
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