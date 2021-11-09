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ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

09.11.2021 17:09

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde Organ Bağışı Farkındalık Festivali düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ev sahipliğinde Organ Bağışı Farkındalık Festivali düzenlendi. Nakil bekleyen 26 bin kişinin dileğinin bir yaşam olduğunu belirten AÜ Rektörü Prof.Dr. Özkan organ bağışı çağrısında bulundu.

AÜ, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) iş birliğinde düzenlenen Organ Bağışı Farkındalık Festivali, 'Dileğim Bir Yaşam' sloganıyla AÜ Hukuk Fakültesi önü etkinlik alanında yapıldı. Etkinliğe AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, öğretim üyeleri, organ nakli hastaları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

26 BİN KİŞİNİN DİLEĞİ BİR YAŞAM

3-9 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 26 bin kişinin dilediği bir yaşamın ancak organ nakliyle mümkün olduğunu söyledi. Rektör Özkan, "Şuan konuşurken bile bir kişi muhtemelen organ beklerken hayatını kaybetti. Bu konuda sanırım empatimiz çok yüksek değil. Çünkü anladığım kadarıyla eksikliğini hissettiğimizde önemini anlayabiliyoruz. Bu anlamda organ nakli hakikaten çok kıymetli. Hepimiz bir gün organ bekleyen kişi olabiliriz. 3-9 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası vesilesiyle lütfen farkında olalım, cana can katalım" dedi.

GENÇLERİN BU BAYRAĞI ALIP İLERİYE TAŞIMASI GEREKİYOR

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1982 yılında kurulan Organ Nakli Merkezi'nde 40 yıldır 5 bin civarında böbrek nakli, 800 civarında karaciğer nakli, 100'ün üzerinde kalp nakli, pankreas nakli, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ın katkılarıyla kompozit doku nakli yapıldığını söyledi. Dünyada en fazla çeşitli organ nakli yapan merkezlerden biri olduklarını söyleyen Aydınlı, yakında pankreas ruhsatını alacaklarını, ince bağırsak ve akciğer nakli de eklendiğinde merkezin farklı bir boyuta taşınacağını belirtti. Canlı vericilerden çok fazla organ nakli yaptıklarını ancak bunun sınırlı düzeyde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Siz gençlerin bu bayrağı alıp ileriye taşıması gerekiyor. Sizlere hastaların beyin ölümü gerçekleştiğinde organ bağışı için onay verirseniz bugünkü festivalimiz anlam kazanmış olacak" dedi.

SOSYAL MEDYADA ORGAN NAKLİNE DİKKAT ÇEKELİM

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, organ nakli bekleyen insan sayısının her geçen gün arttığını belirterek bu tür etkinliklerin bağış için katkı sağladığını söyledi. Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise Organ Bağışı Farkındalık Festivali kapsamında herkese 'dileğim bir yaşam' etiketiyle sosyal medyada organ bağışı için mesajların paylaşılması ve Türkiye çapında ses getirecek bir kampanyaya dönüştürme çağrısında bulundu. Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan da organ bağışı çağrısında bulundu.

DİLEK BALONLARI İLE BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Organ Bağışı Farkındalık Festivali'ne katılan Su Sporları, Paten, Rekreasyon ve Animasyon, Müzik Topluluğu Öğrenci Toplulukları kurdukları stantlarla organ bağışına dikkat çekti. Ayrıca öğrenci toplulukları müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerle festivale renk kattı. Festivalin sonunda AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, öğretim üyeleri hastalar ve öğrenciler dilek balonları uçurarak bağış çağrısında bulundu.

ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ
ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ
ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ
ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Özlenen Özkan, Organ Bağışı, Akdeniz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika


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