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Organ Bağışı Haftası

6 saat önce

Erbaa ilçesinde Organ Bağışı Haftası nedeni ile program düzenlendi.

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Erbaa ilçesinde Organ Bağışı Haftası nedeni ile program düzenlendi.

Erbaa Belediyesi Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Muzaffer Baş, İlçe Müftüsü Muhammet Kara, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar, canlı müzik dinletisi, organ bağışının önemini anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinatörü Abdullah Kula, organ bağışının önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Program, Erbaa Belediyesi ve Erbaa Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen "Çocuk gözünde organ bağışı" adlı resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Organ Bağışı Haftası, Devlet Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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