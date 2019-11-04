Son Dakika Haberleri: Organ Bağışı Haftası
Son Dakika Güncel Organ Bağışı Haftası

Organ Bağışı Haftası

7 saat önce

Turhal ilçesinde Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

Organ Bağışı Haftası, System.String[]

Turhal ilçesinde Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan stantta vatandaşların organ bağışı kabul ediliyor.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler standı ziyaret ederek organ bağışında bulundu.

Bekler yaptığı açıklamada, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet ederek, "Dinimiz gereği bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibi sayılıyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri ve bu konu üzerine ayetlerimiz de var. Ben de bu konuyla alakalı katkım olsun istedim." dedi.

Standa gelerek organ bağışında bulunan vatandaşlardan Derya Ergöçer ise "Bu yaşıma kadar olmadı en azından öldükten sonra organlarımın başka bir insana faydası olmasını istiyorum. Sonuçta bizimle birlikte toprağa girecek, çürüyecek. En azından yaşayan bir cana nefes olsun." diye konuştu.

Ali Gökay, Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispanaktan zehirlenme haberleri peş peşe geldi! Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi
İmamoğlu'nun korumaları, trafikte ailesinin önünde dövdükleri kişiden şikayetçi oldu İmamoğlu, korumalarının skandal görüntüleriyle ilgili sessizliğini bozdu Taksim'de korkutan yangın: Vatandaşlarda paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 23:51:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organ Bağışı Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]