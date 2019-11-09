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Organ Bağışı Haftası

7 saat önce

Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü, "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü, "Organ Bağışı Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.


İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Kanser Birimi, bir alışveriş merkezinde stant kurarak organ bağışının önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Sağlık çalışanları tarafından tanıtıcı broşürler dağıtılarak organ bağışında bulunmak isteyenlerin kaydı alındı.

Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat da standı ziyaret ederek organ bağışı için kayıt yaptırdı.

Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Erat, çalışmalarında başarı diledi.

Organ Bağışı Haftası, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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