Güner, "Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ bekliyor" - Son Dakika

Güner, "Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ bekliyor"

02.11.2020 12:01
Güner,

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, 3-9 Kasım Organ ve doku bağışı haftası çerçevesinde yazılı bir açıklamada bulundu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, 3-9 Kasım Organ ve doku bağışı haftası çerçevesinde yazılı bir açıklamada bulundu. Güner açıklamasında "Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25 bin den fazla hasta organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı beklemektedir. Maalesef her yıl bu hastaların yüzde 10 kadarı uygun bir organa erişemeden hayatını kaybediyor" dedi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, 3-9 Kasım Organ ve doku bağışı haftası kapsamında yazılı bir açıklama yaparak organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti. Güner açıklamasında "Pek çok farklı sebepten dolayı hastanın organlarından birinin görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirememesi, kişinin hayat kalitesi düşüren ve çoğunlukla yaşam fonksiyonlarını etkileyen bir durumdur. Medikal tedavi yöntemleri ile iyileştirilmesi mümkün olmayan organın, transplantasyon yöntemi ile donörden vericiden alıcıya nakledilmesi organ nakli olarak tanımlanır. Organ bağışı sayesinde pek çok kişinin hayat kalitesi yükselirken, bir o kadarının da hayata tutunması sağlanır. Kronik organ yetmezliği gibi hayati durumlarda organ bağışı son derece önem kazanır. Gönüllülük esasına dayalı olmak üzere, 18 yaşın üzerindeki herkes organ bağışçısı olarak bir başka kişinin hayatını kurtarabilir. Kişi, hayattayken organ ve dokularını bağışlayabileceği gibi tıbben ölümü gerçekleştikten sonra da ailesi, organlarının bağışlanmasını sağlayabilir. Ülkemizde hala oldukça düşük seviyede olan organ bağışı son derece önemli ve hayati niteliktedir. Özellikle kişinin hayattayken tıbben ölümünden sonra organlarını bağışlaması, kalp ve kornea gibi doku ve organların nakli için son derece önem taşır. Çünkü bu tip doku ve organlar, canlı kişilerden alınamaz. Organ nakli canlıdan canlıya ya da kadavradan yapılabilir. Canlıdan canlıya organ nakli genellikle böbrek, karaciğer gibi organlar için uygulanır. Çoğunlukla aile içindeki kişiler arasında yapılan bu nakil tipi, hastanın hayati tehlikesinin olduğu ve ilgili organın nakil yolu ile yenilenmesi sayesinde iyileşme belirlenmesinden sonra yapılır. Bu durumda hastaya gönüllü olarak organ bağışlayacak olan kişi, sağlık taramalarından geçirilir. Kan ve doku uyumu kontrol edilir. Bağışçı, tek böbrek ile hayatını devam ettirebileceğinden böbreğinin biri hastaya nakledilir. Karaciğer gibi organlar ise bağışçıdan tamamen alınmaz. Bunun yerine ilgili organın bir bölümü alınarak hastaya nakledilir. Organ bağışının önemi bu noktada ortaya çıkar. Canlıdan canlıya yapılan nakillerde, az da olsa bağışçı için risk bulunur. Bu durum organ bağışının ne denli önemli olduğunun da bir kanıtıdır. Toplum bazında yeterince organ bağışı olması durumunda canlıdan canlıya doku ve organ nakli oranı oldukça alt seviyelere iner. Donörün hayattayken bağışçı olması durumunda ilgili doku ve organlar, organ nakli bekleyen hastalar için büyük bir umut olur. Özellikle kalp ve pankreas gibi hayati organların nakli canlıdan canlıya nakli mümkün değildir. Bu organlara ihtiyacı olan kişilerin hayata tutunmasının tek yolu bağışçılardır. Kişinin beyin ölümünün gerçekleşmemesi durumunda organlarının alınması ise mümkün değildir. Toplum üzerinde organ bağışı hakkındaki en büyük korkulardan biri, kişinin organ bağışçısı olduğunun öğrenilerek kötü niyetli kişiler tarafından bu bilginin kullanılmasıdır. Bu tür gerçek olmayan söylentiler yüzünden pek çok kişi organ bağışından vazgeçmektedir. Kişinin organ bağışçısı olup olmadığını yalnızca Sağlık Bakanlığı yetkilileri bilir. Dolayısıyla herhangi bir kişinin, organ bağışçısı olup olmadığının üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi mümkün değildir. Bakanlığımız tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastaneler ve Semt Polikliniklerine müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır. Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25 bin den fazla hasta organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı beklemektedir. Maalesef her yıl bu hastaların yüzde 10 kadarı uygun bir organa erişemeden hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde donör sayısının yetersiz olması nedeniyle birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmektedir. Bu bağlamda ilimizde yaşayan herkesi organ bağışı hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Güner, Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ bekliyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güner, 'Dünya genelinde 2 milyona yakın hasta organ bekliyor' - Son Dakika


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