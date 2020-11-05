Organ Bağışı Haftası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Organ Bağışı Haftası dolayısıyla kentin işlek caddesine afiş asıldı.

İnsanlarda duyarlılık oluşturmak ve organ nakline dikkat çekmek amacıyla Sağlık Dünyası Derneği tarafından Trabzon Bulvarı'na, "Her organ bağışı yeni bir hayattır" yazılı afiş asıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, pandemi nedeniyle organ nakli sayısında yüzde 50 düşüş olduğunu ve şu anda nakil işlemlerinin yapılamadığını söyledi.

Nakil bekleyen hasta sayısının her yıl katlanarak arttığını ifade eden Çöplü, "Bunu gözardı etmeden, organ bağışını bilmemiz, anlamamız gerekiyor. Toplumun her kesiminin bu konularda biraz daha bilinçlenmelerini bekliyorum." dedi.

2010'dan bugüne Kahramanmaraş'ta 183 kişinin nakil olarak hayata tutunduğunu anlatan Çöplü, 1100 kişinin de nakil beklediğini sözlerine ekledi.