Organ Bağışı Haftası - Son Dakika

Organ Bağışı Haftası

07.11.2020 09:53
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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği nedeniyle birçok hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği nedeniyle birçok hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cerit, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, organ yetmezliklerinin önemli bir sağlık sorunu olarak gündemde yer aldığını belirtti.

Organ bağışı ve organ nakli sayılarının artmasını arzu ettiklerini ifade eden Cerit, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kişi hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin verilmesine organ bağışı denir. Organ ve doku bağışında bulunacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olması gerekmektedir. Organ ve doku bağış talebinin 2 tanık huzurunda tesirden uzak ve çıkar gözetmeksizin imzalanması gerekmektedir. Ülkemizde en çok nakli yapılan organlar, böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, ve ince bağırsaktır. Organ ve doku bağışı yapılabilecek yerler arasında, İl Sağlık Müdürlüğü, devlet hastaneleri, özel hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organ Bağışı Haftası - Son Dakika


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