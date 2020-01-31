Organ bağışı için en fazla donör bildiren hastane Bursa'dan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Organ bağışı için en fazla donör bildiren hastane Bursa'dan - Son Dakika

Organ bağışı için en fazla donör bildiren hastane Bursa'dan

6 saat önce

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışında 23 donör bildirimi ile geçen yıl Türkiye'de en fazla donör bildiren hastane oldu.

Organ bağışı için en fazla donör bildiren hastane Bursa'dan, System.String[]

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ bağışında 23 donör bildirimi ile geçen yıl Türkiye'de en fazla donör bildiren hastane oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, donörler sayesinde çeşitli illerde organ nakli bekleyen 76 hasta yeniden hayata tutundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, hastanede hayatını kaybeden 66 kişinin aileleriyle görüştüklerini bildirdi.

Ailelerin onayıyla 23 kişinin donör olarak belirlendiğini kaydeden Kaşıkçı, "Sevdiklerini kaybettikleri en zor ve en acılı anlarında organ bağışında bulunan yüce gönüllü aileler sayesinde 76 hastamız tekrar hayata tutundu. Hastanemizin elde ettiği bu başarıda emeği geçen yetkililere ve organ bağışlama erdeminde bulunan ailelere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirterek, Bursa'da yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini vurguladı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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