Son Dakika Haberleri: Organ bağışı için 'Şans Ver' projesi başlatıldı
Son Dakika Sağlık Organ bağışı için 'Şans Ver' projesi başlatıldı

Organ bağışı için 'Şans Ver' projesi başlatıldı

7 saat önce

Medical Park Hastaneleri Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Şans Ver' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Organ bağışı için 'Şans Ver' projesi başlatıldı, System.String[]

Medical Park Hastaneleri Organ Bağışı Haftası kapsamında 'Şans Ver' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeyle hem farkındalığın oluşturulması hem de Türkiye'nin dört bir tarafından organ bağışının toplanması hedefleniyor.

Medical Park Hastaneleri 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla 'Şans Ver' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeyle, bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atılacak. Ayrıca Medical Park Hastaneleri'nin lobilerinde stant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak.

ORGAN BAĞIŞI SAYISININ ARTMASI İÇİN ÇALIŞILACAK

Türkiye'de 28 bini aşkın kişi organ yetmezliği nedeniyle hayatını sürdürüyor. Zor koşullarda hayatını sürdüren hastaların yaşama tutunmak için verdikleri mücadeleye dikkat çekilecek. Her yıl binlerce yeni ismin organ bekleme listesine eklenmesine rağmen Türkiye'deki organ bağış ortalamasının çok altında olmasından hareketle 'Şans Ver' projesini hayata geçiren Medical Park Hastaneleri, organ bağışı sayısının artması için çalışmalar yürütecek.

BAĞIŞ İÇİN 5 DAKİKA AYIRMAK YETERLİ

Organ bağışında bulunmak isteyenler Medical Park şubelerinde kurulacak organ bağışı stantlarının takvimine www.sansver.org adresinden ulaşabilir. Organ bağışında bulunmak için sağlık ocaklarına, il/ilçe sağlık müdürlüklerine, bu konuda yetkilendirilmiş devlet ve özel hastanelerin organ bağışı ünitelerine başvurulabiliyor. İki tanık huzurunda imzalanan kısa bir form sonrasında, bağışçıya 'Doku ve Organ Bağış Belgesi' veriliyor.


Organ Bağışı Haftası, Türkiye, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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