Organ bağışı yapanlarla organ nakli olanlar buluştu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla düzenlenen törende organ bağışı yapanlar ile organ nakli olanlar bir araya geldi.

"Hayat Verenlerle Hayata Tutunanlar" adıyla Müdürlüğün hizmet binasında düzenlenen programda, organ bağışı yapanların aileleri ile daha önce organ nakli olan kişiler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akın, programda yaptığı konuşmada, organ bağışının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Binlerce insanın organ beklediğini belirten Akın, çok azının bulduğunu ifade etti.

Vatandaşların hayatlarını daha iyi idare edebilmelerini ve sağlıklı bir hayat geçirmelerini istediklerini vurgulayan Akan, "Bunun mücadelesini 10 yıldır gece gündüz veriyoruz. Bursa geçmişte organ bağışı konusunda yetersiz bir şehirdi. Şu anda çok iyi durumdayız." diye konuştu.

"Babam böyle bir şey olsun çok isterdi"

Programda teşekkür belgesi verilen Rümeysa Şen (20), babası Eren Şen'i iş kazasında kaybettiğini dile getirdi.

Babasının organlarının alınan kararla bağışlandığını anlatan Şen, "Babamın kornea ve böbrekleri bağışlandı. Bunun için çok mutluyum. Babam böyle bir şey olsun çok isterdi. Onun organlarının başka birinde hayat bulunduğunu bilmek çok mutluluk verici." dedi.

"Yepyeni bir hayata yeniden döndüm"

Karaciğer nakli olan Vecihi Keklik (63) de organ yetmezliği nedeniyle bir süre nakil sırası bekledikten sonra sağlığına kavuştuğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"30 yıl evvel bir arkadaşımın böbrek sıkıntısı olmuştu. Böbrek nakli gerçekleştirmek durumundaydı. O aralar sık sık bana uğruyordu. Bir gün evraklarla geldi ve ben o senelerde bağışlayan oldum. 30 yıl sonra bağışlayan değil organ alan oldum. Bunun önemini çok iyi bilinmesini istiyorum. Çünkü yepyeni bir hayata yeniden döndüm yoksa belki de bugün burada olmayacaktık. Organ bağışından bulunan tüm ailelere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.