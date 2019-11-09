Organ bağışı yeni bir hayat bağışı

Çankaya Belediyesi ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde organ bağışına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.



Organ nakli ile ilgili verilere göre 2019 yılı itibariyle 24 bin 847 hasta, nakil için uygun donör bekliyor.



Hayat kurtaran organ bağışı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Çankaya Belediyesi ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde seminer düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen seminerde, kendisi de böbrek nakli yapılan Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Alıcı organ bağışının önemine kendi hikayesi üzerinden dikkat çekti. Böbrek nakli ihtiyacı doğduğunda organ bekleyen başka bir hasta yakını ile eşinin karşılıklı organ bağışında bulunduğunu belirten Hasan Alıcı, her bağışın yeni bir hayat olduğunu vurguladı.



Organ bağışı hakkında genel bilgiler veren Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğünden Tıbbi Teknolog Lütfiye Ceylan, bağış konusunda her geçen yıl daha çok bilinç kazanıldığını kaydetti. Son 5 yıldır organ bağışı sırasında bekleyen kişi sayısının düştüğüne dikkat çeken Ceylan, bugün Türkiye'de 22 bin hastanın böbrek nakli için beklediğini söyledi. Bağışların canlı donör ve beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan yapılabileceği bilgisini aktaran Lütfiye Ceylan, 2019 yılı itibariyle 22 bin böbrek, 2 bin 108 karaciğer, bin 72 kalp, 283 pankreas, 65 akciğer, 5 ince barsak, 4 kalp kapağı toplam 24 bin 847 hastanın organ nakli için sırada beklediğinin altını çizdi.



Seminerde, organ bağışının bir insana yeniden hayat verdiği vurgusu yapılarak, bu durumun bir gün her insanın başına gelebilme ihtimaline karşı duyarlı olunması çağrısı yapıldı. - ANKARA