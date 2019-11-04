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Son Dakika Güncel Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, AKUT Öğrenci Topluluğu ve Bisiklet Federasyonu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek için 'Hayat Vermek Elinizde' kampanyası düzenledi.

Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirdiler, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, AKUT Öğrenci Topluluğu ve Bisiklet Federasyonu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek için 'Hayat Vermek Elinizde' kampanyası düzenledi.


Program çerçevesinde fakülte önünden Podyumpark'a kadar bisiklet süren gruba BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, akademisyenler, fakülte personeli, AKUT öğrencileri ve Bisiklet Federasyonu üyeleri eşlik etti. Etkinliğe vatandaşlar da büyük bir ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 kilometre süren yolculuğun ardından bitiş noktasında oluşturulan standı ziyarete gelen Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Bağışı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, organ bağışına dikkat çekmek maksadıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Destek veren herkese teşekkür eden Dekan Kaya, "Bisikletçi arkadaşlarımızla birlikte Tıp Fakültesi önünden Podyumpark'a kadar yaklaşık 15 kilometrelik bir yol kat ettik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bir stant açtık. İnsanlar buraya başvurabiliyorlar. Organ bağışlarını alıyoruz. Amacımız organ bağışına dikkat çekmek ve son dönem organ yetmezliğinde olan hastalarımıza yeni bir hayat sunmak. İnşallah başarılı olacağız" diye konuştu.


50 organ bağışı toplandı


Kurulan stant vatandaşlardan büyük bir ilgi gördü. Akşam 19.00'da kadar açık tutulan stantta 50 adet organ bağışı başvurusu alındı. Programa koordinatörler SahriyeKeskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Ketem Selimoğlu büyük bir emek verdi. Ayrıca ONKO-DAY çalışanları da destekte bulundu. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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