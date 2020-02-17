Organ bağışına farkındalık için masa tenisi turnuvası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Organ bağışına farkındalık için masa tenisi turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor

Organ bağışına farkındalık için masa tenisi turnuvası yapıldı

7 saat önce

BODRUM / DHABodrum'da organ bağışına farkındalık yaratmak için masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Organ bağışına farkındalık için masa tenisi turnuvası yapıldı, System.String[]

BODRUM/ DHA

Bodrum'da organ bağışına farkındalık yaratmak için masa tenisi turnuvası düzenlendi. 'Bağışlanmış Organ Hayattır' sloganı ile gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası boyunca birçok oyuncu ve izleyici, yetkili kurumun standında organ bağışında bulundu.

Organ nakilli masa tenisi sporcusu Teoman Erdoğan'ın girişimleriyle gerçekleştirilen Bodrum Farkındalık Kupası, geçtiğimiz hafta sonunda Bodrum Masa Tenisi 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig'den 96 sporcunun katılımıyla 2 ayrı kategoride düzenlendi. Organizasyon Bodrum 1'inci Lig oyuncularından Ezgi Uzel ve Gamze Bağcı'nın yaptığı gösteri maçı ile başladı. 110 müsabakanın yapıldığı turnuvada A kategorisinde Enver Varan şampiyon olurken, 2'nciliği genç oyuncu Sarp Savaş elde etti.

B kategorisinden ise birçok yetişkin oyuncu arasında şampiyonluğa ulaşan Güney Özbey oldu. Bir diğer genç oyuncu Orion Sanders ise turnuvayı 2'nci sırada tamamladı.

'Bağışlanmış Organ Hayattır' sloganı ile organ bağışı farkındalığını artırmak amacı ile düzenlenen masa tenisi turnuvası boyunca birçok oyuncu ve izleyici, organizasyon kapsamında kurulan stantta organ bağışında bulundu.

Organ nakilli sporcu Teoman Erdoğan, 2-9 Ağustos 2020 tarihlerinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek Organ Nakilli Sporcular Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi teslim edecek.


Teoman, Bodrum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: DHA
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