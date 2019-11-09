Organ bağışına sanatın gücüyle uluslararası farkındalık

Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmacılar, yaptıkları sanatla organ bağışına dikkat çektiler.



Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Organ Bağışı Afiş Yarışması'nın kazananları belli oldu. Yarışmacılar, yaptıkları sanatla organ bağışına dikkat çektiler. Organ bağışı konusunda uluslararası alanda toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla iki yılda bir düzenlenen yarışmada dereceye giren eserler, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu. Toplam 36 ülkeden bin 391 eserin katıldığı yarışmada, ilk üçe giren eserler ve mansiyon kazanan beş eser ödüllendirildi. Birincilik ödülünün sahibi Tayvan'dan Chai Hsiang Lee olurken, ikincilik ödülünü Ukrayna'dan Mykola Kovalenko, üçüncülük ödülünü ise Türkiye'den Mehmet Işık aldı. Alanında popüler grafik-tasarım sanatçıları ile akademisyenlerden oluşan uluslararası jüri tarafından seçilen 100 eser, 15 Kasım tarihine kadar Galeri Feriye'de sergilenecek. İlk 100 eser, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında da sergilenmeye devam edecek.



Törene; Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, bazı jüri üyeleri, eser sahipleri ve davetliler katıldı.



"Yarışma Türkiye'nin markası olmuş durumda"



Yarışma hakkında bilgi veren Dr. Eyüp Kahveci, "Bu yarışma, 2015 yılında başlayan ve 2 yılda bir yapılan bir yarışma. Vakıf olarak bu yarışmanın koordinasyonunu yürütüyoruz. Temel amacımız; sanatla organ bağışını bir araya getirerek toplumsal farkındalığı bu konuda arttırmak, daha fazla organ bağışının yapılmasını sağlamak ve organ nakli bekleme listelerinde organ bekleyen hastalar için fırsat oluşturmak. Yarışma, uluslararası olduğu için dünyanın değişik yerlerinde organ bağışında toplumsal farkındalığa önemli katkılar sağlayacak diye düşünüyoruz. Çünkü daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu yarışmanın diğer bir özelliği ise dünyada ilk ve tek olmasıdır. Sadece Türkiye tarafından yapılıyor ve bu açıdan son derece kıymetli. Oluşturulan uluslararası jüri, sergilenmeye ve katalog haline getirilmeye layık görülen ilk 100 eseri seçti. Seçilen eserler 8-15 Kasım tarihleri arasında Galeri Feriye'de sergilenecek." dedi.



"Türkiye'de 30 bin civarında insanımız organ ve doku nakli için beklemekte"



Türkiye'deki organ nakli bekleyen insan sayısına değinen Dr. Kahveci, "Organ nakli yapmak için daha fazla organ bağışına ihtiyacımız var. Bu noktada kamu farkındalığını yükseltmemiz gerekiyor. ABD'nin ve Avrupa'daki ülkelerin bağış oranlarına baktığımızda ülkemiz bunların gerisinde. Güncel rakamlarla Türkiye'de, 30 bin civarında insanımız organ ve doku nakli için beklemekte. Buna karşılık ölen insanların organlarıyla hayata döndürülen insan sayısı oldukça sınırlı. Ekim ayı itibariyle ülkemizde, 7 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirildi. Bunların sadece yüzde 15'lik kısmı kadavradan bağışla yapıldı. Kalan diğer kısım tamamen canlı vericilerden alınarak yapıldı. Özellikle ölen insanların organlarından bağış oranlarını arttırmamız lazım." şeklinde konuştu.



"Avrupa'da yaklaşık 10 naklin 7'si kadavradan olurken, Türkiye'de bu oranın yaklaşık 10'da 3 olduğunu görüyoruz"



Firma olarak yarışma destek verdiklerini dile getiren Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz, "Firma olarak organ nakli ve organ bağışı konusunda sorumluluk hissediyoruz. Avrupa'ya göre Türkiye'de hala kadavradan nakil kısmen daha düşük oranlarda. Avrupa'da yaklaşık 10 naklin 7'si kadavradan olurken, Türkiye'de bu oranın yaklaşık 10'da 3 olduğunu görüyoruz. 28 bin hasta halen nakil listesinde bulunuyor ve ne yazık ki bu hastaların bir kısmı nakil beklerken yaşamlarını kaybediyor. Yani farkındalığın arttırılması ülkemizde önemli bir ihtiyaç." açıklamasında bulundu.



Yarışmada üçüncü olan Mehmet Işık ise "Derece aldığım için çok mutluyum, uluslararası düzeyde bir yarışmaydı. Katılımın yoğun olduğu yarışmada derece almak bana ekstra mutluluk verdi. Afişimde belirttiğim gibi organ bağışı bumerang gibidir. Her bağış yeni bir hayat olarak geri döner. Herkesi bu farkındalığa ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL