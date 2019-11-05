Son Dakika Haberleri: "Organ bağışının artırılması gerekiyor"
Son Dakika Güncel 'Organ bağışının artırılması gerekiyor'

"Organ bağışının artırılması gerekiyor"

6 saat önce

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

Organ Bağışı Haftası kapsamında Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Becerir, organ bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de organ naklinde dokuya ve organa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Becerir, şunları kaydetti:

"Dünyada bütün ülkelerde aynı sorunlar var. Organ nakli bekleyen hasta çok ama yeterli organ yok. Bu konuda başarılı ülkeler de var. Mesela İspanya'da organ nakli sorunu halledilmiş, halk daha bilinçli. Organ naklinin dini açıdan da hiç bir sıkıntısı yok. Organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerekiyor. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturup organ bağışının artmasını sağlamak istiyoruz."

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, "Organ Bağışı Haftası" kapsamında Vali Yıldırım'a rozet taktı.

Organ Bağışı Haftası, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ispanak zehirlenmeleri sonrası uzmanlardan vatandaşlara öneri: Küçük boy ıspanak alın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama: 108 kişi hastanelere başvurdu Zehirlenmeler sonrası ıspanağın fiyatı yarı yarıya düştü ancak yine de alan yok Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:04:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Organ bağışının artırılması gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]