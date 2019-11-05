Tekirdağ Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerektiğini söyledi.

Organ Bağışı Haftası kapsamında Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Becerir, organ bağışının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de organ naklinde dokuya ve organa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Becerir, şunları kaydetti:

"Dünyada bütün ülkelerde aynı sorunlar var. Organ nakli bekleyen hasta çok ama yeterli organ yok. Bu konuda başarılı ülkeler de var. Mesela İspanya'da organ nakli sorunu halledilmiş, halk daha bilinçli. Organ naklinin dini açıdan da hiç bir sıkıntısı yok. Organ bağışı konusunda insanların bilgilendirilmesi ve organ bağışının artırılması gerekiyor. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde farkındalık oluşturup organ bağışının artmasını sağlamak istiyoruz."

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kurum müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, "Organ Bağışı Haftası" kapsamında Vali Yıldırım'a rozet taktı.