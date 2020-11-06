"Organ bağışıyla 25 bin cana umut olun" - Son Dakika

"Organ bağışıyla 25 bin cana umut olun"

06.11.2020 09:53

ORGAN bağışının, bazı durumlarda nakil sırası bekleyen hastaların hayata tutunması için tek yöntem olduğu biliniyor.

ORGAN bağışının, bazı durumlarda nakil sırası bekleyen hastaların hayata tutunması için tek yöntem olduğu biliniyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Ülkemizde bugün itibariyle 24 bin 745 hasta organ nakli bekliyor. Bu rakamın çoğunu böbrek bekleyen hastalar oluşturmaktayken ikinci sırada ise karaciğer geliyor. Maalesef insanlar ancak bir yakını için organ ihtiyacı oluştuğunda bağışın önemini anlıyor" dedi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftasına özel önemli açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, "Dünya genelinde organ nakli bekleyen hasta sayısının her yıl yüzde 15 arttığını belirterek "Buna mukabil kadavra donör sayısı her yıl yaklaşık yüzde 5 artıyor. Dolayısıyla arz ile talep arasındaki fark her geçen gün artıyor. Artan ihtiyaç, maalesef yetersiz kadavradan organ bağışı nedeni ile canlı sağlıklı vericilerden organ alınması yolu ile kapatılmaya çalışılıyor. Tüm dünyada şu an organ havuzunu artırmak için farklı arayışlara girildi. Genetiği değiştirilmiş hayvandan insana transplantasyon ya da 3 boyutlu baskıdan suni organ geliştirilmesi güncel konulardır. Ancak tamamen deneysel düzeyde olup başarılı olsa bile 20-30 yıllık bir süreç alabilir" dedi.

"SAĞLIKSIZ BESLENME ORGAN NAKLİNE GÖTÜRÜYOR"

Sağlıksız beslenmeyle birlikte organ nakli ihtiyacının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti:

Karaciğer naklinde en başta yer alan nedenlerden hepatit B aşıyla, hepatit C'de yeni çıkan ilaçlarla kontrol altına alınıyor. Ancak buna rağmen sağlıksız beslenmeyle karaciğerin yağlanması ve çevresel toksinlere maruz kalması sonucu nakil ihtiyacı artıyor. Toplumda otoimmun hastalıkların artışı da başka bir sebeptir. Böbrek nakli ihtiyacının artışının temel nedenlerine bakıldığında da toplumda artan diyabet ve hipertansiyon temel neden gibi görünmektedir. Ülkemizde bugün itibariyle 24 bin 745 hasta organ nakli beklemektedir. Bu rakamın çoğunu böbrek bekleyen hastalar oluşturmaktayken ikinci sırada ise karaciğer gelmektedir. Bu rakam sadece sisteme kayıtlı hastaların resmi sayısı olup sisteme kayıt olmamış binlerce daha hasta olduğunu düşünmekteyiz. 2019 yılında ülkemizde toplam 5 bin 765 hastaya organ nakli yapılmıştır.

"İNSANLAR BAŞLARINA GELİNCE FARK EDİYOR"

Prof. Dr. Yaprak, ülkemizde organ bağışını artırmaya yönelik Sağlık Bakanlığı'nın çok yoğun bir şekilde çalıştığına değinerek, "Bu çalışmaların hastane ayağında beyin ölüm tespiti konunun ilk aşamasıdır. Yoğun bakımda tedavisi süren, beyin ölümü gerçekleşmiş ve yakınları tarafından organ bağışı kabul edilmiş olan vakalar, kadavra organ vericisi olarak değerlendirilir. Artırılan organ nakli koordinatörü ve eğitimli yoğun bakım doktoru sayısı ile 2009 yılında ülke genelinde saptanan beyin ölümü sayısı 952 iken 2019'da bu sayı 2309'a yükseldi. Ancak ne yazık ki 2009'da yüzde 33 aile organların bağışlanmasına izin vermişken 2019'da aile onayı oranı yüzde 26,8'e geriledi. Aile ret nedenleri analiz edildiğinde yüzde 50'den fazlasında sosyo kültürel etkenler yatmaktadır. Maalesef insanlar ancak bir yakını için organ ihtiyacı oluştuğunda bağışın önemini anlıyor. Bağış yetersiz olduğu içinde canlı vericiden nakil yapmaya devam etmek zorunda kalıyoruz. Ancak herkesin canlı verici adayı şansı da olmayabiliyor" dedi.


Organ bağışıyla 25 bin cana umut olun

Organ Bağışı, Organ Nakli, Kadavra, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Organ bağışıyla 25 bin cana umut olun' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsveçli iklim aktivisti Greta'dan Trump'a mesaj: Sakinleş, öfke problemi üzerinde çalışmalısın Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu Ev hanımlarının mesaisi başladı! 15 kilo nardan 1 kilo ekşi çıkartıp, 35 liradan satıyorlar Amerikalı İmam Shakir'den dikkat çeken Trump teşekkürü: Bizi sevmediğini açıkça söylüyor, bombalama uzmanı Obama gibi davranmıyor Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu
Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor Dolar haftanın son gününde 8.45'ten işlem görüyor         
10:11
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak İngiliz medyasından Putin iddiası: Parkinson hastalığından dolayı ocak ayında görevi bırakacak         
09:27
Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi Kadın güvenlik görevlisine küfreden şahsa vatandaşlardan linç girişimi         
09:16
Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu         
08:52
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı         
07:47
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı Avrupa Ligi'nde Cengiz Ünder asist yaparken, Orkun Kökçü CSKA ağlarını havalandırdı         
02:15
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 10:26:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Organ bağışıyla 25 bin cana umut olun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei