Organ nakli bekleyen 28 bin kişi için koştular

Türkiye'de yaklaşık 28 bin organ nakli bekleyen hasta var. Bu kapsamda organ bağışı konusundaki farkındalığın artması amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen 'Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız' koşusu binlerce duyarlı vatandaşı bir araya getirdi.

Türkiye'de 22 bin 549'u böbrek olmak üzere toplamda 27 bin 738 kişi organ nakli beklemekte. 2018 yılında günde ortalama 26 kişi toplamda 10 bin diyaliz hastası organ nakli olamadığı için hayatını kaybetti. Bu kapsamda İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde, Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu bu yıl 5'inci kez binlerce gönüllüyü bir araya getirdi.

Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Caddebostan'da düzenlenen koşuda Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunuldu. Etkinliğe binlerce İstanbullunun yanı sıra Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Sağlık Grubu Ceo'su Reha Özkaya, Eğitim Grubu Ceo'su Okan Dilik, Medicana Sağlık Grubu yöneticileri ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in yanı sıra, nakilli hastalar, hasta yakınları ve içinde sporcular katılım sağladı. Öte yandan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve TÜRKÖK koşunun destekçileri arasında yer aldı.

ETKİNLİĞE KATILAN BİRÇOK KİŞİ ORGAN BAĞIŞINDA BULUNUYOR

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, "Bu etkinliği beşinci kez düzenliyoruz. ve her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu etkinliğin amacı organ bağışı konusunda toplumda farkındalık yaratmak, her yıl 10 binleri bulan kaybettiğimiz diyaliz hastalarını kaybetmemek adına organ bağışı yaptırmak, kadavradan böbrek nakillerini artırmak. Bu sene bin 500'ü aşkın koşucumuz var. Gayet iyi gidiyoruz. Her yıl olduğu gibi burada ciddi oranda organ bağışı alıyoruz. Daha iyi olacağız. Türkiye'de geçen yıl 10 bin civarı hastamız diyalizlerde hayatını kaybetti. Yılda 4 bin nakil yapıyoruz ama 12 bin insanımızı kaybediyoruz. O yüzden daha da fazla yapmamız, organlarımızı toprak altında çürütmememiz gerekiyor. Daha almamız gereken çok yol var" dedi.

"ORGANLARINIZI BAĞIŞLADIĞINIZI YAKINLARINIZA HABER EDİN"

Türkiye'de organ bağışı konusunda yasaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya da, "Organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için geleneksel hale getirdiğimiz bir etkinlik. Buradaki amacımız tamamen organ bağışına dikkat çekmek, organ bağışı bekleyen on binlerce insan için buradayız. Türkiye'de sadece organ bağışlamak yetmiyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışlamış olmanız, organlarınızın bir başka hayatta can bulmasına maalesef yeterli değil. Yasalarımız bu konuda yetersiz. Organ bağışladığınızı muhakkak birinci derece aile yakınlarınıza söylemelisiniz. Çünkü yasalar gereği organ bağışlasanız dahi muhakkak birinci derece aile yakınlarınızdan onay alınması gerekiyor. O yüzden "ailelerimizi ve aile yakınlarımızı muhakkak bilgilendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"KADAVRADAN NAKİL SAYISI ÇOĞALMALI"

Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç ise şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda organ bekleme listelerinde 25 binin üzerinde insanımız var. Bunun çok büyük bir kısmını böbrek yetmezliği hastaları oluşturuyor. Buna karşılık olarak ülkemizde 3 bin 200 civarı böbrek nakli yapabiliyoruz. Her yıl kronik böbrek yetmezliği hasta havuzuna 5 ila 6 bin hasta dahil oluyor. Bunları üst üste koyduğunuzda yapılan organ nakli sayısındaki yetersizliği net bir şekilde görebiliyoruz. Nakil sayımızı arttırmak için mutlaka beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan organ bağışını arttırmamız lazım. Canlı vericilerde belli bir noktaya gelmiş durumdayız. Bundan daha fazla canlı verici sayısını arttırmamız çok mümkün gözükmüyor. Hali hazırda ülkemiz dünyada en fazla canlı vericili nakil yapılabilen birkaç ülkeden biri. Bizim yapmamız gereken beyin ölümü gerçekleşmiş insanlardan organ bağışı sayısını arttırmak."

DERECEYE GİRENLER PLAKETLERİNİ ALDI

'Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız' koşusu Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ve Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Turunç'un koşu manifestosunu okumasının ardından start aldı. Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede; kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birincilik, İlker Kökçe ikincilik, Metin Kuşkurdan üçüncülük ipini göğüsledi. Dereceye giren katılımcılara kupa, altın, gümüş bronz madalya ve check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya takdim edildi.

Düzenlenen ödül törenin ardından tekrar sahne alan Carnaval Turco Perküsyon Grubu'nun ritm performansı yoğun ilgi gördü. Tören sonrası yapılan ve katılımcıların eşlik ettiği zumba dansı Caddebostan sahilinde renkli görüntülere sahne oldu.