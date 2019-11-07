Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı
7 saat önce
Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:27 Kaynak: AA
Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.
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