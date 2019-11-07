Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı

Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.