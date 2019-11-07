Son Dakika Haberleri: Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı
Son Dakika Güncel Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı

Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı

7 saat önce

Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.

Hayata tutunabilmesi için kalp nakli olması gereken 11 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resim büyütülerek Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine asıldı.

Organ nakli bekleyen Esila'nın yaptığı resim farkındalık için hastaneye asıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:27 Kaynak: AA
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