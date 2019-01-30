Organ Nakli Cerrahı Prof. Dr. Alper Demirbaş'tan Celal Güngör'e 'dangalak' Tepkisi
39 dakika önce
Organ bağışıyla ilgili söylemleri nedeniyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör'e tıp camiası tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:31 Kaynak: Youtube
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