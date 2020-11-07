Organ Nakli Haftası - Son Dakika

Organ Nakli Haftası

07.11.2020 12:23
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Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Peker, tüm dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen insan sayısının fazla olduğunu belirterek, organ bağışının artması için bilinçlendirme kampanyalarının önemli olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Kemal Peker, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, organ bağışında bulunmak isteyenlerin il sağlık müdürlükleri, devlet ve üniversite hastaneleri, organ nakli yapılan merkezler, toplum sağlığı merkezleri ve organ nakliyle ilgili dernek ve kuruluşlara başvurabileceğini aktaran Peker, 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olan herkesin organ bağışında bulunabileceğini ifade etti.

Peker, 2019 yılında 28 bin 272 kişinin organ nakli beklemesine rağmen 7 bin 405 organ nakli gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Organ nakillerinde başarı oranları yüzde 80-90'ın üzerindedir. Ülkemizde organ nakilleri dünya standartlarında yapılıyor. Karaciğer ve böbrek gibi önemli organ nakillerinde başarı oranları yüzde 80-90'ın üzerindedir. Tüm dünyada ve Türkiye'de de organ nakli bekleyen insan sayısı çok fazladır. Bu nedenle organ naklinin önemi belirtilerek insanları bilinçlendiren eğitim kampanyaları çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Organ Nakli, organ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Organ Nakli Haftası - Son Dakika


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